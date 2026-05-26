Ausblick: Phreesia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Phreesia wird am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen, dass Phreesia für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,011 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 130,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,315 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 515,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 480,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at