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WKN DE: A41V60 / ISIN: INE0LP301011

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Physicswallah stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Physicswallah wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,555 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Physicswallah nach den Prognosen von 2 Analysten 13,50 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,51 Milliarden INR umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,34 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,080 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 49,49 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 39,00 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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