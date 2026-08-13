Physicswallah Aktie
WKN DE: A41V60 / ISIN: INE0LP301011
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Physicswallah zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Physicswallah wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,120 INR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,420 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,09 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 30,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Physicswallah einen Umsatz von 8,47 Milliarden INR eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 INR, gegenüber -0,080 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 49,81 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,00 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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