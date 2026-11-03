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PI Industries Aktie

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WKN DE: A1T85D / ISIN: INE603J01030

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: PI Industries präsentiert Quartalsergebnisse

PI Industries präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 18,40 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PI Industries 26,98 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,79 Milliarden INR – ein Minus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PI Industries 18,72 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 77,13 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 87,06 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 70,80 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 66,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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