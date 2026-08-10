Ausblick: PI Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PI Industries lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PI Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 20,66 INR. Das entspräche einer Verringerung von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 26,37 INR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 17,57 Milliarden INR gegenüber 19,01 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 87,71 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 87,06 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 74,34 Milliarden INR, gegenüber 66,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at