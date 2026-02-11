Ausblick: PI Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PI Industries wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 22,69 INR je Aktie gegenüber 24,55 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,20 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 103,18 INR, gegenüber 109,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 77,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 79,08 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at