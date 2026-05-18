Ausblick: PI Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

PI Industries wird am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 20,20 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 21,79 INR je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,87 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,51 Milliarden INR aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 89,77 INR im Vergleich zu 109,44 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 69,08 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 79,08 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at