Ausblick: Piaggio C SPAAz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Piaggio C SPAAz präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Piaggio C SPAAz für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 344,1 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Piaggio C SPAAz für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 313,7 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,095 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,190 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,53 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at