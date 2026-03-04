Piaggio & C. SPAAz Aktie
WKN DE: A0H0Y6 / ISIN: IT0003073266
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Piaggio C SPAAz veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Piaggio C SPAAz präsentiert am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Piaggio C SPAAz für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 344,1 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Piaggio C SPAAz für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 313,7 Millionen EUR aus.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,095 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,190 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,53 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
