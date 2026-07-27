Piaggio & C. SPAAz Aktie
WKN DE: A0H0Y6 / ISIN: IT0003073266
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Piaggio C SPAAz zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Piaggio C SPAAz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,080 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Piaggio C SPAAz noch 0,060 EUR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 468,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,9 Millionen EUR in den Büchern standen.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,132 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,58 Milliarden EUR, gegenüber 1,50 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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