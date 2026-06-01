Picpay a Aktie

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WKN DE: A4208A / ISIN: NL0015073TP4

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01.06.2026 07:01:06

Ausblick: Picpay A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Picpay A wird am 02.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,226 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Picpay A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 584,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 63,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 356,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

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