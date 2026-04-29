Piedmont Office Realty Trus a Aktie

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WKN DE: A1CSXR / ISIN: US7201902068

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Piedmont Office Realty Trust A legt Quartalsergebnis vor

Piedmont Office Realty Trust A wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,032 USD. Das entspräche einem Gewinn von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 142,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 128,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,062 USD, gegenüber -0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 521,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 527,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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