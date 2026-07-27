Ausblick: Piedmont Office Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Piedmont Office Realty Trust A wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 140,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Piedmont Office Realty Trust A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 129,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,670 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 522,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 527,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at