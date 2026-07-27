Piedmont Office Realty Trus a Aktie
WKN DE: A1CSXR / ISIN: US7201902068
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Piedmont Office Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Piedmont Office Realty Trust A wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 140,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Piedmont Office Realty Trust A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 129,0 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,670 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 522,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 527,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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