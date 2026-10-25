Piedmont Office Realty Trus a Aktie
WKN DE: A1CSXR / ISIN: US7201902068
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Piedmont Office Realty Trust A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Piedmont Office Realty Trust A wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,055 USD. Das entspräche einem Gewinn von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,110 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 146,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 139,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,235 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 583,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 527,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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