Pierce Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pierce Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pierce Group Registered wird am 21.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pierce Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,375 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 SEK je Aktie gewesen.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 546,5 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 523,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,875 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,010 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden SEK, gegenüber 1,82 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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