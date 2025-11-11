Pierce Group AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pierce Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pierce Group Registered wird am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,120 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 417,0 Millionen SEK – ein Plus von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pierce Group Registered 365,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,260 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,450 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 1,84 Milliarden SEK, gegenüber 1,63 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Pierce Group AB Registered Shs

Pierce Group AB Registered Shs 12,90 -0,39% Pierce Group AB Registered Shs

