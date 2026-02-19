Pierce Group AB Registered Shs Aktie

Pierce Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pierce Group Registered wird am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,180 SEK je Aktie gegenüber -0,010 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 461,0 Millionen SEK – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pierce Group Registered 451,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,230 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,450 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,82 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,63 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pierce Group AB Registered Shs

mehr Nachrichten