Ausblick: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pierce Group Registered wird am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,180 SEK je Aktie gegenüber -0,010 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 461,0 Millionen SEK – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pierce Group Registered 451,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,230 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,450 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,82 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,63 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at