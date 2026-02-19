Pierce Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pierce Group Registered wird am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,180 SEK je Aktie gegenüber -0,010 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 461,0 Millionen SEK – ein Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pierce Group Registered 451,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,230 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,450 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,82 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,63 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pierce Group AB Registered Shs
|
19.02.26
|Ausblick: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Pierce Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Pierce Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.08.25
|Ausblick: Pierce Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)