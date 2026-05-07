Pierce Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QR4R / ISIN: SE0015658364

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Pierce Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pierce Group Registered präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,020 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Pierce Group Registered einen Verlust von -0,430 SEK je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 438,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 401,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,970 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,00 Milliarden SEK, gegenüber 1,82 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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