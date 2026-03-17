Ausblick: Pieridae Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Pieridae Energy wird am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD. Das entspräche einem Gewinn von 37,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 CAD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 57,6 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 32,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,070 CAD im Vergleich zu -0,200 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 223,4 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 201,1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at