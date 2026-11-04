Ausblick: Pigeon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pigeon öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Pigeon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,07 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,15 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Pigeon im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 29,42 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,81 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 83,24 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 71,65 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 119,44 Milliarden JPY, gegenüber 109,17 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net