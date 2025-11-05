Ausblick: Pigeon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pigeon wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 14,89 JPY je Aktie gegenüber 15,49 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,06 Prozent auf 25,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Pigeon noch 24,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 73,84 JPY, gegenüber 70,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 108,36 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 104,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at