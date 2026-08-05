Pigeon Aktie
WKN: 890849 / ISIN: JP3801600002
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pigeon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pigeon stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,41 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 19,18 JPY je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 31,26 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,51 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 81,14 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 71,65 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 118,34 Milliarden JPY, gegenüber 109,17 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pigeon Corp
|
05.08.26
|Ausblick: Pigeon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Pigeon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Pigeon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Pigeon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pigeon Corp
Aktien in diesem Artikel
|Pigeon Corp
|11,40
|6,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.