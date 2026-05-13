Ausblick: Pigeon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pigeon wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Pigeon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,27 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 19,49 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 26,13 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 3,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pigeon einen Umsatz von 25,23 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 80,50 JPY im Vergleich zu 71,65 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 115,10 Milliarden JPY, gegenüber 109,17 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at