11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pihlajalinna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pihlajalinna wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,426 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pihlajalinna 0,380 EUR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 16,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 153,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 182,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,13 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 655,9 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 704,5 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

