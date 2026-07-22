Ausblick: Pihlajalinna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pihlajalinna wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Pihlajalinna für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,237 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Pihlajalinna für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 143,0 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 EUR, gegenüber 1,58 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 576,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 652,3 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at