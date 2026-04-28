Ausblick: Pilgrims Pride legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pilgrims Pride präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,649 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,43 Milliarden USD – ein Minus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pilgrims Pride 4,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD, gegenüber 4,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 18,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at