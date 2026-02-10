Ausblick: Pilgrims Pride öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pilgrims Pride wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pilgrims Pride im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,753 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,990 USD je Aktie gewesen.

Pilgrims Pride soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,38 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,26 USD, gegenüber 4,57 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 18,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 17,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at