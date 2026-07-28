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Pilgrims Pride Aktie

Pilgrims Pride für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJBW / ISIN: US72147K1088

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Pilgrims Pride verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pilgrims Pride wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,703 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,17 Prozent auf 4,70 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Pilgrims Pride noch 4,76 Milliarden USD umgesetzt.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,54 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 18,60 Milliarden USD, gegenüber 18,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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