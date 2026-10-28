Ausblick: Pine Labs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pine Labs wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,184 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pine Labs noch 0,050 INR je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,87 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 21,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,50 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,22 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 32,57 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 26,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at