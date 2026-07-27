Ausblick: Pine Labs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pine Labs wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Pine Labs für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,313 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent auf 7,33 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,75 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,05 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 32,52 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 27,11 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at