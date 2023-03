Ausblick: Pineapple legt Quartalsergebnis vor

Pineapple lässt sich am 31.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pineapple die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,100 USD. Dies würde einen Gewinn von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pineapple -0,600 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Pineapple 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 186,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pineapple -16,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,500 USD, gegenüber 1,24 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 27,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 7,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at