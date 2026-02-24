Ausblick: Pinnacle West Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pinnacle West Capital wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,047 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Pinnacle West Capital 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pinnacle West Capital 1,10 Milliarden USD umsetzen können.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,99 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 5,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,33 Milliarden USD, gegenüber 5,12 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at