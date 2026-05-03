Ausblick: Pinnacle West Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pinnacle West Capital wird am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,011 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pinnacle West Capital in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,72 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,34 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at