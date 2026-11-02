Pinnacle West Capital Aktie

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WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Pinnacle West Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pinnacle West Capital präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,32 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,39 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Pinnacle West Capital im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,37 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,84 USD, gegenüber 5,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 5,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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