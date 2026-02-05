Piper Jaffray Companies Aktie

Piper Jaffray Companies

WKN: A0BLBX / ISIN: US7240781002

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Piper Jaffray Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Piper Jaffray Companies wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,74 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,86 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 518,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 486,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 15,53 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 10,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,76 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,53 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

