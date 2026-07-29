Piper Sandler Companies Registered Shs Aktie

Piper Sandler Companies Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A421FE / ISIN: US7240782091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Piper Sandler Companies Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Piper Sandler Companies Registered wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,875 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Piper Sandler Companies Registered 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Piper Sandler Companies Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 445,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 399,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,43 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 USD im Vergleich zu 3,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Piper Sandler Companies Registered Shs

mehr Nachrichten