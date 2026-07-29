Piper Sandler Companies Registered Shs Aktie
WKN DE: A421FE / ISIN: US7240782091
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Piper Sandler Companies Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Piper Sandler Companies Registered wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,875 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Piper Sandler Companies Registered 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Piper Sandler Companies Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 445,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 399,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,43 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 USD im Vergleich zu 3,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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