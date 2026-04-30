Ausblick: Piper Sandler Companies Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Piper Sandler Companies Registered wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,909 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Piper Sandler Companies Registered 0,910 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Piper Sandler Companies Registered nach den Prognosen von 4 Analysten 436,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 357,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,73 USD, gegenüber 3,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at