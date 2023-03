Ausblick: Pipestone Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pipestone Energy präsentiert in der am 08.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,210 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pipestone Energy 0,180 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 35,07 Prozent auf 185,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,780 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,240 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 723,7 Millionen CAD, gegenüber 391,3 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

