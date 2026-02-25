Ausblick: PIRAEUS BANK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PIRAEUS BANK stellt am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,219 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll PIRAEUS BANK 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 668,4 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 31,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PIRAEUS BANK 970,0 Millionen EUR umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,845 EUR, gegenüber 0,860 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 2,65 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,91 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at