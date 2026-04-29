PIRAEUS BANK Aktie

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WKN DE: A41XFW / ISIN: GRS831003009

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: PIRAEUS BANK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PIRAEUS BANK öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,207 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PIRAEUS BANK noch 0,230 EUR je Aktie eingenommen.

PIRAEUS BANK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 684,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 22,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 887,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,932 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,860 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,82 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 3,57 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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