PIRAEUS BANK Aktie
WKN DE: A41XFW / ISIN: GRS831003009
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: PIRAEUS BANK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PIRAEUS BANK wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,238 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PIRAEUS BANK 0,220 EUR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PIRAEUS BANK in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 723,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 875,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,947 EUR, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,84 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,57 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: PIRAEUS BANK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: PIRAEUS BANK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: PIRAEUS BANK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: PIRAEUS BANK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: PIRAEUS BANK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: PIRAEUS BANK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
|9,31
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.