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PIRAEUS BANK Aktie

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WKN DE: A41XFW / ISIN: GRS831003009

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: PIRAEUS BANK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PIRAEUS BANK wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,238 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PIRAEUS BANK 0,220 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PIRAEUS BANK in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 723,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 875,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,947 EUR, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,84 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,57 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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