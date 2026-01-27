Ausblick: Piramal Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Piramal Pharma stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,050 INR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,88 Prozent auf 22,24 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,232 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,690 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,02 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 91,46 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at