Piramal Pharma Aktie
WKN DE: A3DSWH / ISIN: INE0DK501011
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Piramal Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Piramal Pharma stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,660 INR gegenüber -0,620 INR im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Piramal Pharma in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 21,51 Milliarden INR im Vergleich zu 19,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,45 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,460 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 100,54 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 88,69 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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