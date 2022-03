Ausblick: Piraeus Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Piraeus Financial veröffentlicht am 15.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Piraeus Financial noch -19,051 EUR je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 71,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 475,0 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 815,8 Millionen EUR aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,529 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -24,729 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,31 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at