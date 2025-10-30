Ausblick: Piraeus Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Piraeus Financial wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,214 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Piraeus Financial in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 653,6 Millionen EUR im Vergleich zu 986,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,857 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,860 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,64 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,91 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at