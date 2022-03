Ausblick: Piraeus Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Piraeus Financial gibt am 15.03.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,033 USD aus. Im letzten Jahr hatte Piraeus Financial einen Verlust von -22,822 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Piraeus Financial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 917,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 578,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 58,58 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,849 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -29,834 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,30 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at