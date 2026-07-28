Ausblick: Pitney Bowes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pitney Bowes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 453,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 461,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,840 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,84 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at