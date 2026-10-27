Ausblick: Pitney Bowes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pitney Bowes wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,352 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 458,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 459,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,840 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,85 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at