Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pitney Bowes wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,372 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 482,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 516,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,120 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,03 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at