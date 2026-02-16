Pitney Bowes Aktie
WKN: 852025 / ISIN: US7244791007
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pitney Bowes wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,372 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 482,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 516,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,120 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,03 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pitney Bowes Inc.
|
07:01
|Ausblick: Pitney Bowes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Pitney Bowes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Pitney Bowes Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Pitney Bowes Inc.
|8,55
|-1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.