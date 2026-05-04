Ausblick: Pitney Bowes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pitney Bowes stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,427 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 124,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pitney Bowes in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 471,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 493,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 0,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at