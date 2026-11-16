Pivotree Aktie

Pivotree ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A400A2 / ISIN: CA72583H1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 07:01:06

Ausblick: Pivotree öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pivotree gibt am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pivotree noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 12,3 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 52,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pivotree Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Pivotree Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pivotree Inc Registered Shs 0,71 7,63% Pivotree Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas schwächer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gerät am Montag etwas unter Druck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen