Pivotree Aktie
WKN DE: A400A2 / ISIN: CA72583H1064
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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pivotree öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Pivotree gibt am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pivotree noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 12,3 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,010 CAD, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 52,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,8 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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